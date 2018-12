O AEK, adversário do Benfica na despedida da Liga dos Campeões de futebol, venceu hoje por 2-0 o Xanthi, para a 12.ª jornada da liga grega, e interrompeu um jejum de vitórias que durava há mais de um mês.

O argentino Ezequiel Ponce, aos oito minutos, e o croata Marko Livaja, aos 90, foram os marcadores dos golos do AEK, que ascendeu ao quinto lugar da tabela classificativa, com 20 pontos, a nove do líder PAOK (com menos um jogo).

Com o triunfo frente ao Xanthi, do português Dinis Almeida, que desceu para o sétimo lugar, com 18 pontos, o AEK inverteu uma tendência de cinco jogos consecutivos sem vencer em todas as provas (um empate e quatro derrotas consecutivas).

O Benfica recebe o AEK na derradeira jornada do Grupo E da Liga dos Campeões, em 12 de dezembro, que marca a despedida de ambas as equipas da prova, depois da passagem dos alemães do Bayern Munique e dos holandeses do Ajax aos oitavos de final.

A formação ‘encarnada’, terceira classificada, com quatro pontos, segue para a Liga Europa, independentemente do resultado do último jogo com o AEK, que ainda não somou qualquer ponto no grupo.