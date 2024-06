Portugal tem uma sessão agendada para 11:00 locais (10:00 em Lisboa), com os primeiros 15 abertos à comunicação social, antecedido de conferência de imprensa com um jogador a designar, no mesmo local, às 10:00 (09:00).

Na sexta-feira, a seleção nacional fez o seu primeiro treino na Alemanha, em Gutersloh, a 13 quilómetros do seu ‘quartel-general’, numa sessão que foi aberta e que teve oito mil emigrantes e adeptos nas bancadas do Heidewaldstadion.

Nesse apronto, o selecionador Roberto Martínez teve à sua disposição todos os 26 jogadores convocados.

A equipa das ‘quinas’ estreia-se no Euro2024 na terça-feira, em Leipzig, perante a República Checa, na jornada de arranque do Grupo F, numa partida agendada para as 21:00 (20:00).

Além dos checos, no agrupamento, Portugal defronta ainda a Turquia (22 de junho, em Dortmund) e a Geórgia (26, em Gelsenkirchen).