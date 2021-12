“(...) Estranha-se que a Liga ainda não tenha adiado a realização do jogo entre Vizela e Belenenses SAD. É urgente que a Liga, como lhe compete segundo os princípios a que está estatutariamente adstrita, e enquanto organizadora da competição, adie o jogo entre o Vizela e a Belenenses SAD”, refere em comunicado o clube, em referência ao encontro agendado para segunda-feira.

O clube refere que a LPFP já foi informada que todo o plantel da equipa profissional “está em isolamento até 10 de dezembro”, imposto pelas autoridades sanitárias, assim como o de sub-23, com exceção de um jogador que se encontra na África do Sul.

“Esta indisponibilidade foi ordenada pelas autoridades de saúde, no contexto da epidemia de covid-19, o que constitui um caso evidente de força maior. Por virtude desta situação, os jogadores da Belenenses SAD têm estado e continuarão impedidos de treinar”, adianta.

O clube recorre ao artigo 8.º dos estatutos da Liga, e ao princípio, entre outros, da ‘verdade desportiva’, além do 46.º do regulamento das competições, sobre o dever do organismo quanto à realização do jogo, para pedir urgência no adiamento do mesmo.

O Belenenses SAD aproveita também para sublinhar que apenas deste modo se evitará a repetição do que aconteceu no sábado frente ao Benfica.

Devido a um surto do coronavírus SARS-CoV-2 que atingiu jogadores, treinadores e elementos da estrutura do clube - 13 dos quais infetados pela nova estirpe Ómicron -, o Belenenses SAD apresentou-se com nove jogadores no jogo com o Benfica, da 12.ª jornada da I Liga.

O encontro foi suspenso no início da segunda parte, aos 48 minutos, depois de os ‘azuis’ terem ficado sem o número mínimo de futebolistas legalmente exigido para o desenrolar de um jogo (sete). Para a segunda parte do encontro, o Belenenses SAD regressou com apenas sete atletas, mas a lesão de mais um jogador originou o fim do encontro, que o Benfica vencia por 7-0.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) sustentou a realização do jogo com a ausência de um pedido formal de adiamento, tendo, na segunda-feira, reunido a direção de emergência e avançado com uma participação para o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que já instaurou um processo com “natureza urgente”, para apurar responsabilidades.

O Belenenses SAD pede a repetição do encontro, com base no Regulamento de Competições, segundo o qual “quando o jogo tiver sido dado por findo pelo árbitro antes do termo do seu tempo regulamentar, o resultado que o mesmo registe não será homologado, sendo designado novo jogo pela LPFP, salvo nos casos expressamente previstos nos regulamentos”.

Este surto levou ao isolamento profilático de mais de 100 pessoas da estrutura do Belenenses SAD.

Na quarta-feira, a Liga comunicou o adiamento do jogo da 13.ª jornada, entre Tondela e Moreirense, depois de acordo entre os clubes, também devido a um surto do coronavírus nos 'beirões'.