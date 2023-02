Os sauditas do Al Hilal apuraram-se hoje para a final do Mundial de clubes de futebol, ao derrotarem nas meias-finais, em Tanger, Marrocos, os brasileiros do Flamengo, do português Vítor Pereira, por 3-2.

A equipa saudita, que marcou presença nesta fase da prova pela terceira vez nas últimas quatro edições, adiantou-se muito cedo no marcador, aos quatro minutos, através de Salem Al Dawsari, na conversão de uma grande penalidade. O Flamengo ainda igualou aos 20 minutos, com um golo de Pedro, mas os sauditas chegaram ao intervalo a vencer por 2-1, depois de Salem Al Dawsari 'bisar' no encontro, em nova conversão de uma grande penalidade, aos 45+9, num lance que ditou a expulsão, com segundo amarelo, de Gerson. O Al Hilal deu praticamente a 'estocada' final aos 70 minutos, com um golo de Luciano Vietto, de nada valendo o 'bis' de Pedro, que reduziu para os 'cariocas', aos 90+1. Na final, agendada para sábado em Rabat, a equipa saudita vai defrontar o vencedor da outra meia-final, a disputar na quarta-feira entre os espanhóis do Real Madrid e os egípcios do Al-Ahly, igualmente em Rabat.