A transferência de Alberto para o Sporting deverá confirmar-se nos próximos dias, dado que os leões e o Vitória de Guimarães já chegaram a uma base de entendimento. Os campeões nacionais pagam dez milhões pela contratação do jovem de 20 anos, podendo esta verba subir mediante alguns feitos do defesa direito em Alvalade, apurou o SAPO24.

Inicialmente os vimaranenses pediam 12 milhões pela saída do jogador, muito desejado por Rui Borges, que o treinou até há algumas semanas no clube de Guimarães, mas Hugo Viana, diretor desportivo do Sporting, conseguiu reduzir a verba exigida, moldando o negócio para um valor de dez milhões de euros.

Este valor poderá, contudo, ser mais alto, caso Alberto atinja algumas cláusulas que ficaram no contrato. Está ainda em cima da mesa a possibilidade do clube vimaranense permanecer com uma percentagem do passe do futebolista, que só alcançou a titularidade na cidade berço há menos de dois meses, nomeadamente 15%.

Com a entrada de Alberto, o espanhol Fresneda tem a porta de saída bem aberta. Apesar de ter sido titular contra o FC Porto, contra as expetativas, o jogador deverá rumar ao Como, do campeonato italiano.