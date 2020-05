O atleta do Sporting falou com a agência Lusa antes de voltar a entrar na piscina do Centro de Alto Rendimento (CAR) de Natação do Jamor, em Oeiras, encerrada desde 14 de março.

“Mais estranho do que estar dois meses sem ir à piscina, o que não me acontecia há muitos anos, é mesmo o facto de não saber qual é o próximo objetivo. Os Jogos Olímpicos, para os quais eu já estou apurado, foram adiados [para se disputarem entre 23 de julho e 08 de agosto de 2021]. Adiados, vamos ver”, disse o nadador à Lusa.

O especialista em 200 metros estilos — nessa distância, no Rio2016, tornou-se no primeiro nadador português a atingir as meias-finais (foi 12.º) nos Jogos Olímpicos desde Seul1988 – reforça que “tudo é uma incerteza neste momento e que isso é o mais difícil para um atleta”.

Além de Alexis Santos, também outros integrantes do projeto olímpico para Tóquio2020, designadamente Miguel Nascimento, João Vital, com quem treinou hoje com a devida distância social, e Victoria Kaminskaya puderam retomar os treinos na piscina de 50 metros do CAR, utilizada somente por atletas profissionais e de alto rendimento.

O confinamento obrigatório deixou Alexis “sem acesso a nenhuma piscina”, mas acredita que “pouco a pouco as coisas vão voltar à normalidade”.