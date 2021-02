“O atleta de andebol Alfredo Quintana sofreu durante o treino de hoje uma paragem cardiorrespiratória, tendo sido prontamente assistido com o apoio de uma viatura do INEM. Depois de estabilizado, foi transportado para o Hospital de São João, onde se encontra internado”, informaram os ‘dragões’ no seu site.

O FC Porto, que nas redes sociais desejou “força” a Quintana, atualizará a situação clínica do atleta de 32 anos “assim que houver novidades”.

Quintana, que a 20 de março completa 33 anos, nasceu em Havana, Cuba, tendo ingressado no FC Porto em 2010, tornando-se a grande referência do clube nessa década.

Foi campeão pelos portistas em 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2019, ano em que ganhou também a Taça de Portugal e a Supertaça, que também tinha conquistado em 2010 e 2014.

O atleta de 2,01 metros naturalizou-se português e tornou-se internacional em 2014, através do selecionador Rolando Freitas, tendo, até agora, representado o país em 66 jogos e marcado 10 golos.

Esta época Quintana volta a ser fundamental no FC Porto, que lidera o campeonato com 19 vitórias em outros tantos jogos.

Domingo, no triunfo por 34-26 no reduto do Águas Santas, realizou 14 defesas e ainda marcou dois golos.

Como alternativas na baliza, o FC Porto tem o macedónio Nikola Mitrevski e o jovem Diogo Rêma.

O luso-cubano fez parte da seleção portuguesa de andebol que conquistou o 10.º lugar no Mundial que decorreu este ano no Egito, a sua melhor classificação de sempre.