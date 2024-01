A DSG tornou hoje público que celebrou um acordo de reestruturação da dívida com os seus principais credores “para sair da falência e poder continuar as suas operações”.

Como parte do acordo, a Amazon comprometeu-se com “um investimento minoritário” para assumir alguns dos serviços do grupo e incorporá-los na oferta desportiva do seu serviço de ‘streaming’.

Em específico, os subscritores do Prime Video vão ter acesso a jogos em direto das ligas de basquetebol (NBA), beisebol (MLB) e hóquei no gelo (NHL) norte-americanas, bem como a programação de análise desportiva.

A DSG especificou que a empresa-mãe, Sinclair Inc., vai pagar ao grupo 495 milhões de dólares (cerca de 455 milhões de euros ao câmbio atual) “para apoiar a reorganização e separação [da DSG] e para redistribuir os fundos entre certos credores”.

De acordo com agência France-Presse (AFP), o investimento da Amazon será de 115 milhões de dólares (cerca de 105,7 milhões de euros ao câmbio atual), passando a deter 15% do capital.

A Amazon já havia adquirido, nomeadamente, parte dos direitos liga inglesa de futebol (Premier League), da liga francesa de futebol (Ligue 1), do torneio de ténis Roland-Garros e da liga de futebol americano (NFL).

Os canais da DSG vão estar disponíveis no Prime Vídeo através de uma assinatura adicional.

Questionado pela AFP, um porta-voz da Amazon esclareceu que cada canal só será acessível por ‘streaming’ para internautas localizados na sua região de atuação.

Estes canais detêm apenas direitos de transmissão regionais, e não nacionais ou internacionais, que são controlados por outras emissoras.