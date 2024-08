“Estamos à procura de mais um jogador para o ataque, para juntar aos que já temos, e é por aí que me vou ficar”, deixou escapar o treinador, questionado sobre as diferenças entre o grego Fotis Ioannidis e o brasileiro Vítor Roque, que têm sido noticiados como sendo ‘alvos’ do clube.

Mais à frente, admitiu que o Sporting está a “arriscar” ao deixar prolongar a ‘pasta’ do reforço do ataque, mas vincou que a estratégia do clube passa por não desistir do principal alvo identificado e recusou partir para “uma segunda ou terceira opção quando ainda não fechou o mercado”.

“Estamos a fazer o máximo para contratar esse jogador. Eu sou muito otimista em relação a tudo e acredito que vamos conseguir o jogador”, concluiu Amorim, sem identificar o atleta em questão.

O tema, de resto, dominou a conferência de imprensa de antevisão do encontro da segunda jornada da I Liga, frente ao Nacional, e Amorim foi deixando pistas sobre a equipa que vai alinhar na Choupana à ‘boleia’ do mesmo.

Lembrou que “Viktor [Gyökeres] está a melhorar” os índices físicos, após ter sido submetido a uma operação a um joelho no final da época passada, e revelou, por outro lado, que “Rodrigo [Ribeiro] esteve tocado” durante a semana de treinos, “não vai ser convocado” e que isso será “uma oportunidade para o Gabriel [Silva]”, avançado da equipa B.

“Contamos com os jogadores que temos cá e para a frente de ataque temos vários jogadores”, resumiu.

Sobre eventuais saídas, disse desconhecer “se houve negociações ou não” para a venda de Gonçalo Inácio, aproveitando para revelar que o defesa central “está preparado” para defrontar o Nacional e “vai jogar”.

“Vamos ter um ano complicado, com Liga dos Campeões, queremos voltar a ser campeões e isso é muito óbvio. Agora, até fechar o mercado, tudo pode acontecer. É ficar com os jogadores que temos e seguir em frente”, desabafou Amorim.

Sobre o encontro de sábado, o técnico lembrou que “é sempre muito difícil jogar na Madeira” e vincou que a equipa tem de estar “ao melhor nível para vencer” e dar continuidade ao triunfo alcançado frente ao Rio Ave (3-1) na jornada inaugural do campeonato.

“Vamos estar ainda melhores esta semana, sabendo que está calor, é um jogo às 18:00, temos de ter uma mentalidade muito forte porque não queremos perder pontos e é importante ganhar este tipo de jogos”, definiu.

O Sporting visita o Nacional no sábado, em partida da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 18:00, no Estádio da Madeira, e arbitragem de Luís Godinho (AF Évora).

Ao contrário dos ‘leões’, que se estrearam no campeonato com um triunfo, os madeirenses, orientados por Tiago Margarido, regressaram este ano ao escalão principal do futebol português e vêm de um empate na visita ao AVS (1-1).