Anadia oficializa na terça-feira a candidatura a Cidade Europeia do Desporto em 2020, numa cerimónia que contará com a presença do presidente da Associação Portuguesa das Cidades Europeias do Desporto (ACES Portugal), Nuno Pedro Santos.

Município da Anadia