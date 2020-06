O internacional português, que já marcou sete golos em nove partidas desde o regresso da 'Bundesliga', inaugurou o marcador na vitória do Eintracht Frankfurt por 2-1 sobre o Schalke 04, num lance de contra-ataque aos 28 minutos, em que foi assistido pelo japonês Daichi Kamada e no qual revelou frieza no momento de finalizar na cara do guarda-redes.

O Eintracht chegou a estar a vencer por 2-0, graças ao golo do central argentino David Abraham, aos 50 minutos, mas o Schalke reduziu nove minutos depois pelo médio norte-americano Weston Mc Kinnie.

André Silva seria substituído aos 81 minutos pelo holandês Bas Dost, ex-Sporting, e o seu colega de seleção Gonçalo Paciência, ainda em fase final de recuperação de uma lesão, não foi convocado.

Talvez desmoralizado pela revalidação do título do Bayern, o Borússia Dortmund, no qual alinha o internacional português Raphael Guerreiro, não conseguiu superar um adversário aflito na luta pela manutenção, que se adiantou no marcador aos 33 minutos, por Jonathan Burkardt, e fechou a contagem aos 49, pelo avançado francês Jean-Philipp Mateta, naquela que foi a maior surpresa de hoje da 32.ª jornada da 'Bundesliga'.