Dovizioso venceu a quarta prova do Mundial, conquistando a 50.ª vitória para a Ducati na categoria rainha, ao terminar com 1,377 segundos de vantagem sobre o espanhol Joan Mir (Suzuki) e 1,549 sobre o australiano Jack Miller (Ducati).

Com estes resultados, Dovizioso ascende à segunda posição do campeonato, com 56 pontos, a 11 do líder, o francês Fabio Quartararo (Yamaha), que foi apenas oitavo, enquanto o português Miguel Oliveira ‘caiu’ posições, para o 14.º lugar, com 18.