Com a polémica das condições do Rio Sena a manter-se, e depois de os triatletas Vasco Vilaça e Melanie Santos terem apresentado sintomas de infeção gastrointestinal, a organização manteve a prova, enquanto o próprio Diretor Técnico Nacional (DTN), Daniel Viegas, já desvalorizou a situação e atestou a prontidão da nadadora lusa.

“Ela está perfeitamente tranquila, confiante. Vai fazer a sua competição e dar o seu melhor. Tem de lidar com isso, como fazemos sempre. Já tivemos situações anteriores dessas, melhores, piores, parecidas”, afirmou Daniel Viegas, salientando que a qualidade da água é questão recorrente nas competições nacionais e internacionais.

O dia fica igualmente marcado pela estreia do ciclismo de pista e logo com Iuri Leitão no omnium, no qual é o campeão do mundo em título.

Apesar de se encontrar entre os favoritos, o corredor vianense, de 26 anos, que vai disputar em Paris ainda o madison, procurou retirar alguma pressão, tendo salientado que a conquista de um diploma olímpico – um lugar entre os oito primeiros – cumpria o seu primeiro nível de satisfação, tendo em conta o alto nível que vai encontrar na prova.

A falta de vento em Marselha continua a adiar e a anular regatas, sucessivamente, tendo a disputa da ‘medal race’ de 470 sido adiada para hoje, numa prova em que a dupla portuguesa Carolina João e Diogo Costa, sem grandes possibilidades de chegar às medalhas, ainda está bem posicionada para garantir um diploma.

No atletismo, será a vez de Salomé Afonso tentar confirmar o excelente desempenho nas eliminatórias dos 1.500 metros, nas quais se apurou diretamente para as meias-finais, com novo recorde pessoal, enquanto Eliana Bandeira e Jéssica Inchude disputam a qualificação do lançamento do peso.