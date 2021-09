Uma grande penalidade para cada lado ditou o resultado final, com o Brest a marcar primeiro, por Romani Faivre, aos 62 minutos, e o Angers a igualar, também da marca dos 11 metros, por Mangani, aos 78.

Com o grande candidato Paris Saint-Germain na frente, a ‘Ligue 1’ tem alguns dos seus históricos fora dos lugares cimeiros, nomeadamente, o campeão Lille (12.º), o Mónaco (16.º), ambos com uma vitória em cinco jogos, e o Bordéus (20.º), sem vencer, enquanto o Marselha segue em terceiro, a cinco pontos da frente, mas menos um jogo, após a interrupção do embate com o Nice.

Os ‘girondinos’, últimos colocados, voltaram hoje a perder, desta vez em casa diante do Lens (3-2), e levam três derrotas e dois empates, num cenário quase tão catastrófico como o do também histórico Saint-Etienne (19.º), com duas derrotas e três empates, tendo sido batido em casa do Montpellier (2-0).

Em outros jogos de hoje, destaque para os visitantes, com o Reims a alcançar o primeiro triunfo, em casa do Rennes, e o Troyes a bater fora o Metz, ambos por 2-0, dando aos forasteiros os primeiros triunfos no campeonato.

Ainda hoje, o Lyon (10.º), no qual alinha o português Anthony Lopes, recebe o Estrasburgo (14.º), e o Nantes (13.º) joga diante do Nice (oitavo).