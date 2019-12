Foi o combate do ano. Andy Ruiz e Anthony Joshua defrontaram-se perante 15 mil pessoas em Diriyah, perto da Riade, capital da Arábia Saudita, com a vitória a sorrir ao britânico.

"Gostei tanto da primeira vez que tive de repetir", disse Joshua depois de recuperar o título.

A vitória surgiu apenas depois de soar o gongo no final do 12.º assalto, via decisão unânime do júri (118-110, 118-110 e 119-109, sempre a favor do britânico).

No final do combate, surgiu ainda uma provocação de Ruiz: "Quem quer ver um terceiro combate?", questionou o Guerreiro Mexicano ao microfone do host do evento. Nova desforra a caminho?