1 de junho, 2019. Madison Square Garden, Nova Iorque. 22h46 (Hora local).

Para todos os efeitos e padrões da modalidade, era cedo. A voz do nativo de Filadélfia, Michael Buffer, é incontornável. É dele a mítica frase Let's Get Ready To Rumble. E é ele que se encontra no centro do ringue e que introduz os intervenientes pelos quais todos esperaram durante todo o cartaz. Primeiro, apresenta Andy Ruiz Jr., o underdog, aquele que é suposto perder e ao qual as casas de apostas dão poucas hipóteses de sair bem sucedido. Não é inteiramente justo insinuar que era um suposto encontro de "carne para canhão", mas quase.

Conquanto, apesar de Ruiz ser o homem da casa e de ter nascido nos Estados Unidos, ouvem-se alguns buuuus durante a sua caminhada até ao ringue. Isto pode ser justificável se se tiver em conta que a noite não era suposto ser sua; é que essa pertence a um ponto bem brilhante que reluz lá bem no alto das estrelas que dá pelo nome de Anthony Joshua — ou AJ. Uma força da natureza que só começou a praticar a modalidade aos 18 anos, mas que não deixou que isso o impedisse de ter uma ascensão meteórica pelos rankings do mundo do boxe e desta noite estar a defender quatro títulos.

Ruiz esperou e esperou. A espera foi mais longa do que o expectável — só apareceu alguns minutos depois —, numa situação que não é muito normal nestas andanças. Mas, moroso ou não, ei-lo. O campeão invicto trilhou o seu caminho até ao ringue num robe branco, com acabamentos em preto, nomeadamente a gola, a fazer parelha com a cor das luvas — qual ser magnânimo e celestial. Durante o percurso, a multidão exalta o britânico enquanto a faixa "Ye", de Burna Boy, os acompanha. Tiram-me fotos e selfies, há espaço para karaoke apoteose, luzes e gritos, que abriram caminho aos hinos: primeiro o mexicano, seguido do do Reino Unido, para terminar com as palavras do poeta Francis Scott Key, ou seja, com o do país anfitrião. Oh, say, can you see, by the dawn's early light…

O que está em jogo? Andy Ruiz Jr. e Anthony Joshua vão estar frente a frente pela segunda vez em seis meses. O primeiro encontro acabou com Ruiz arrebatar a Joshua os títulos da categoria de pesos pesados da WBA, IBF, WBO e IBO. (E pelo meio chocar o mundo do boxe.) Muhammad Ali lutou em Manila; Mike Tyson em Tóquio; Joe Frazier na Jamaica; George Foreman na Venezuela; Lennox Lewis na África do Sul. Agora, será a vez de Ruiz e Joshua combaterem no Médio Oriente. O título de pesos pesados do boxe é um evento global e tem sido muitas vezes a bandeira da modalidade além fronteiras. Este sábado, será a vez dum britânico com descendência nigeriana tentar recuperar os títulos a um norte-americano de pais mexicanos. É mais do que uma mero combate. É um encontro que vai envolver orgulho, redenção e afirmação.

O combate começa e salta à vista aquilo que já se sabe: as vantagens do físico do britânico sobre o hispano-americano (altura e alcance). AJ é um autêntico Adónis; 1,98cm de altura, escultural, carismático, medalha de ouro olímpico e bíceps de ferro que beijam o estrelato e que esgotam estádios (Wembley) no Reino Unido. Andy, por seu turno, é alto, mas ainda assim dez centímetros mais baixo e, diga-se, aparenta ser tudo menos um lutador profissional. Tem barriga, corpo disforme e 121 quilogramas de peso. Se não soubéssemos do que faz para ganhar a vida, diríamos que executa mil e uma funções que não aquela que é o seu ganha pão. Mas já se sabe que no ringue isso pouco importa. No entanto, há uma coisa que partilham: o ano 1989 como data de nascimento. Ou seja, ambos tinham 29 anos à data do combate.

O primeiro assalto, no entanto, seria um de reconhecimento. Apalpar terreno aqui, sentir os movimentos e força do adversário acolá. O britânico, que até começou a jogar futebol mas que aos 18 anos decidiu apostar no boxe, tentava contrariar a pressão do "The Destroyer", alcunha do hispano-americano. Até que um jab de Joshua abre caminho para um gancho que deixa Ruiz desnorteado. Estava dado o primeiro aviso para aquilo que se esperava que fosse o desfecho da noite — ou assim se pensava.

Até que chegamos ao terceiro assalto. Joshua disfere um jab e atira Ruiz ao tapete bem cedo. Todavia, este último não deixa sequer que a contagem chegue ao fim — e diz ao árbitro que está bem e quer continuar. No centro, Joshua, qual tubarão a cheirar o sangue da próxima refeição, engalana-se em direção a Ruiz para terminar o assunto. Porém, Ruiz não se afasta e vai ao seu encontro. Não recua, não se rende. E acaba por acertar no queixo do britânico — que cai! Surpresa no MSG! Era para ser ao contrário. Mas a verdade é que não só ficou com as pernas a balançar, qual noctívago embriagado no final de uma noite de excessos alcoólicos, como voltou a cair outra vez. Portanto, contas: Ruiz foi ao tapete uma, AJ duas. Os assaltos vão passando até que chegamos ao sétimo, aquele que ficaria para história da modalidade.

Um soco de Ruiz na têmpora do britânico abalou-o. A suposta "presa" tomou o lugar do caçador e foi atrás daquilo que, aos olhos de muitos, parecia inacreditável: derrotar o campeão do mundo, visivelmente em maus lençóis. O hispano-americano enviou o (até então) invicto campeão ao tapete pela terceira e quarta vez… até que o árbitro Mike Griffin colocou Joshua num canto, averiguou o seu estado e, naquele gesto universal, naquele balanceamento de braços que todos sabem ser o fim de algo, interrompeu o combate quando faltavam pouco menos de 90 segundos para o final do sétimo assalto.

Surpreendentemente, Andy Ruiz, com um TKO, tornava-se no novo campeão do mundo de pesos pesados da WBA, IBF, WBO e IBO.

créditos: MadreMedia

Andy, o guerreiro mexicano

Não houve casualidade no primeiro combate. Não foi sorte. Porque Joshua não foi apanhado de surpresa pela rapidez do seu adversário. Muito da vitória esteve no seu queixo e na sua capacidade de encaixe. Muitos que enfrentaram o inglês não se mantiveram de pé para continuar o combate — quanto muito continuar e ganhá-lo. Ruiz fê-lo. E fê-lo ao sobreviver a um violentíssimo gancho de esquerda, que inclusivamente o derrubou, para depois recompor-se e levar duas vezes o então campeão ao tapete. No mesmo assalto. Ruiz explorou a ânsia que AJ tinha para o nocautear e tirou vantagens disso.

Andy Ruiz Jr. Nome completo: Andres Ponce Ruiz Alcunha: Destroyer Registo profissional: 33-1 Títulos: WBA, IBF, WBO e IBO Data de Nascimento: 1989-9-11 / 30 anos Nacionalidade: Estados Unidos da América Estreia profissional: 28-3-2009 Divisão: Peso Pesado Postura: Ortodoxo Altura: 1.88 cm Alcance: 188 cm Residência: Imperial, California, EUA Local de Nascimento: Imperial, California, EUA

Sem surpresa, no fim de combate com Joshua, Ruiz era um homem feliz. "Apenas sinto-me bem, man. Isto é o que tenho sonhado. É isto para o qual tenho trabalhado. Não consigo acreditar que os meus sonhos se tenham tornado realidade", disse ainda no ringue.

Contudo, não era só feliz que sentia. Era alguém que tinha resistido ao que muitos não conseguiram: à força de AJ. "Foi primeira vez que fui ao tapete [no terceiro assalto]. [Mas aguentei] porque sou um guerreiro mexicano, tenho o sangue mexicano em mim. E toda a conversa do estilo de mexicano de combate, eu acabei de o provar [que tem]", completou.