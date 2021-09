A ‘rocha negra’, como era conhecido, tinha 34 anos quando foi operado, em 17 de março de 1982, a uma rotura de ligamento num joelho e não voltou a acordar, ficando em estado vegetativo até hoje.

O defesa, nascido no Senegal, que na seleção gaulesa fez uma dupla de centrais famosa com Maurius Trésor, jogou no Nimes, Nice e Paris Saint-Germain.