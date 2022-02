“Por altíssimas instruções do Presidente da República, o treinador da seleção nacional de futebol masculino, o senhor António Conceição”, foi substituído por Rigobert Song, anunciou o ministro dos desportos, Narcisse Mouelle Kombi.

Por sua vez, a federação camaronesa de futebol (Fecafoot) também confirmou, em nota de imprensa, “o fim do contrato” do técnico luso, que conseguiu o terceiro lugar na Taça das Nações Africanas que os Camarões organizaram.

Nas meias-finais, os Camarões perderam para o Egito de Carlos Queiroz — derrotado na final ante o Senegal, que conquistou o seu primeiro título — no desempate por grandes penalidades.

Toni Conceição foi anunciado selecionador dos Camarões em 20 de setembro de 2019.

Rigobert Song, que enquanto futebolistas representou clubes como os franceses do Metz e Lens, os ingleses do Liverpool e West Ham United, os alemães do Colónia e os turcos do Galatasaray e Trabzonspor, era o atual técnico dos sub-23 dos Camarões.

A seguir ao Egito, recordista com sete títulos, os Camarões são a nação com mais triunfos na CAN, nomeadamente cinco, em 1984, 1988, 2000, 2002 e 2017.

Paul Biya, Presidente da República dos Camarões, tem 89 anos.