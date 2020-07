Para o futuro, Carlos Urtigueira deseja que esta regata “seja conjugada com competições destinadas à frota regional e a todas as outras que nos visitam nesta altura”, procurando, assim, “engrandecer a região com mais uma prova de vela”, assegura.

“Uma clara aposta do turismo náutico nas suas várias vertentes”.

Envolvendo o apoio de quatro marinas internacionais com cinco âncoras, equivalente às 5 estrelas no hotel, estes “eventos servem para promover uma procura mais lata e um reconhecimento internacional de uma atividade com potencial por esgotar”, afirmou ao SAPO 24, João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, uma região do país que faz “uma clara aposta do turismo náutico nas suas várias vertentes”.

Para João Fernandes, os eventos náuticos “permitiram a presença de 300 atletas olímpicos durante o inverno”, “valorizam a economia do mar e promovem a região como destino náutico”, os diversos tipos de embarcações que atracam na costa algarvia “trazem mais-valias, aliada à sua manutenção” e a “vela é o motor para que muitos residentes comprem a sua habitação ou segunda casa”.

Dados todos eles somados, que permitem posicionar o “Algarve num lugar de destaque no mercado da náutica de recreio ou até desportiva competitiva”, conclui.