O piloto Armindo Araújo (Skoda Fábia) sagrou-se hoje campeão nacional de ralis pela sétima vez na carreira, ao ser terceiro no Rali da Água, no Alto Tâmega, penúltima prova do campeonato.

Araújo concluiu a prova com o tempo de 1:01.42,7 horas, terminando a 34,6 segundos do vencedor, Bruno Magalhães (Hyundai i20), que deixou o campeão de 2021, Ricardo Teodósio (Hyundai i20) em segundo, a oito segundos. Este é o sétimo título do piloto de 45 anos, natural de Santo Tirso, que já tinha sido campeão em 2003, 2004, 2005, 2006, 2018, 2020.