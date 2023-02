O avançado espanhol Rafa Mujica marcou os dois golos da formação arouquense, aos 81 e 90+3 minutos, depois de Beni ter sido expulso por acumulação de cartões amarelos e deixado os lisboetas em inferioridade numérica, aos 75.

O Arouca, que voltou às vitórias após a derrota no terreno do Sporting de Braga (2-0), ‘destronou’ o Casa Pia do sexto lugar, ao somar 33 pontos, mais um do que os lisboetas, que somaram o quarto jogo sem vencer.