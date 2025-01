Um golo do espanhol Jason, aos 77 minutos, ditou o triunfo dos arouquenses, que somaram o quarto encontro seguido sem perder no campeonato, a melhor série da equipa, subindo provisoriamente ao 13.º lugar, com 19 pontos, quatro acima da zona de despromoção.

Já o Moreirense averbou a sexta partida consecutiva sem vencer e segue na oitava posição, com 24 pontos.