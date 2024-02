“Estou muito impressionado com o FC Porto. Conheço bastante bem o seu treinador e a história do clube. Eles estão sempre em muitas frentes, têm muita qualidade em diversas fases do jogo e são competitivos nas provas europeias. Vamos defrontar um adversário complicado. Ao mesmo tempo, estamos muito animados. Já passaram sete anos desde que estivemos nesta fase pela última vez”, frisou o técnico, em conferência de imprensa.

O vice-campeão inglês e atual terceiro classificado da Premier League já não suplanta a primeira fase a eliminar da principal prova europeia de clubes desde 2009/10, época na qual deixou para trás precisamente o FC Porto, seguindo-se sete ‘quedas’ consecutivas, até 2016/17.

“Conquistámos o direito de estar aqui. Não estávamos nos ‘oitavos’ desde há sete anos, sendo que já não chegamos aos ‘quartos’ há 14 épocas. Temos pela frente um grande desafio e estamos entusiasmados por encará-lo com plena convicção”, antecipou Mikel Arteta, rejeitando “dar como adquirido” o favoritismo dos ‘gunners’ perante os ‘dragões’.

O Arsenal reúne no seu plantel os portugueses Cédric Soares, Mauro Bandeira e Fábio Vieira, ex-médio ‘azul e branco’, que está recuperado de uma cirurgia à zona inguinal realizada há três meses e viajou na tarde de hoje com a comitiva londrina para o Porto.

“Estou muito feliz com ele, mas, ao mesmo tempo, triste. Tem sido complicado para ele, porque se lesionou quando estava a ganhar impulso, tal como aconteceu na temporada passada. É um jogador de enorme talento e vamos extrair o seu melhor. O Fábio Vieira puxou muito por si [nos últimos treinos], porque queria estar cá, e deu-nos informações importantes”, revelou o técnico, que também representou os ‘gunners’ como futebolista.

Antes de Mikel Arteta, o defesa central brasileiro Gabriel Magalhães garantiu na mesma conferência de imprensa que o Arsenal “aprendeu muito com os últimos anos” e está a crescer nesta fase da época, fruto de cinco vitórias seguidas para o campeonato inglês.

“Conheço alguns jogadores deles e sabemos que será um embate difícil. Eles têm muita qualidade e uma história grande, mas estamos focados em nós e treinámos bem”, notou.

Admitindo não acompanhar com frequência o compatriota Evanilson, que marcou quatro golos pelo FC Porto na fase de grupos e deve liderar o ataque ‘azul e branco’ no jogo de quarta-feira, Gabriel Magalhães deixou elogios ao defesa central e capitão portista Pepe.

“Todos sabemos da história dele no futebol. É alguém muito respeitado pela forma e pelo nível como joga com facilidade com aquela idade. Eu tenho esse objetivo, de poder jogar até tarde… O Pepe tem uma história muito bonita e estou feliz por defrontá-lo”, finalizou.

O FC Porto, única equipa portuguesa a suplantar a primeira fase da atual edição da Liga dos Campeões e vencedor da prova em 1986/87 e 2003/04, receberá o Arsenal, finalista vencido em 2005/06, na quarta-feira, às 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto, em duelo da primeira mão dos oitavos de final, com arbitragem do neerlandês Serdar Gözübüyük.