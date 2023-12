Os ‘gunners’ e a formação de Birmingham, que foi a Brentford ganhar por 2-1, ultrapassaram o Liverpool, que, no entanto, pode defender com sucesso a liderança na receção ao Manchester United.

O Arsenal passa a ter 39 pontos, contra 38 do Aston Villa e 37 do Liverpool. Em quarto segue o campeão em título, Manchester City, com 34 pontos apenas, após mais um empate na ronda, na receção ao Crystal Palace (2-2), no sábado.

No estádio Emirates da capital inglesa, o brasileiro Gabriel Jesus abriu o marcador, aos 53 minutos, e o alemão Kai Havertz fixou o 2-0 final, aos 87.

Os portugueses do Arsenal não jogaram: Cedric Soares não saiu do banco de suplentes e Fábio Vieira continua lesionado.

Em Brentford, no Middlesex, um golo de Keane Lewis-Potter, aos 45 minutos, permitiu à equipa da casa chegar ao intervalo na liderança.

No segundo tempo, a reação dos ‘villains’ foi eficaz e redundou em dois golos, um do espanhol Alex Moreno (77 minutos) e outro de Oliver Walker (85), ambos depois da expulsão de Ben Mee, que deixou os anfitriões reduzidos a 10, aos 71.

Também se jogou hoje no London Stadium, onde o West Ham bateu o Wolwerhampton por 3-0, um resultado que lhe permite subir ao sétimo lugar da classificação.

O ganês Mohamed Kudus ‘bisou’ na partida, com golos aos 22 e 32 minutos, ambos a passe do brasileiro Lucas Paquetá, jogador que também assistiu para o 3-0, apontado aos 74 por Bowen.

Nélson Semedo e Toti Gomes foram titulares na formação dos ‘Wolves’, tendo ambos sido substituídos no decorrer da segunda parte.