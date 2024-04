Um ‘missil’ do belga Leandro Trossard, aos 45 minutos, após bom trabalho do brasileiro Gabriel Jesus, abriu o marcador que o norueguês Martin Odegaard sentenciou, quase sem ângulo, já aos 90+3, para os ‘gunners’, que tiveram nos minutos finais a sua melhor fase, ante o desgaste do adversário.

A equipa de Mikel Arteta, ‘carrasca’ do FC Porto nos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões, no desempate por penáltis, esteve, porém, para sofrer minutos antes do tento inaugural, aos 30, quando o médio brasileiro João Gomes disparou na área para defesa instintiva do guarda-redes espanhol David Raya, com a bola a embater ainda na trave.

Jogando primeiro do que os seus rivais, o Arsenal soma 74 pontos, mais um do que o Manchester City, com 73, e que na quinta-feira visita o Brighton, e mais três do que o Liverpool, com 71, que no domingo joga em casa do Fulham de Marco Silva.

O Arsenal tem o melhor ataque, com 77 golos, e a melhor defesa, com 26 sofridos, sendo que hoje bateu o seu recorde de jogos consecutivos fora sem sofrer golos no campeonato, nomeadamente seis.

Privados dos lesionados Pedro Neto e Nelson Semedo, os ‘wolves’ contaram no ‘onze’ inicial com os portugueses José Sá e Toti, enquanto Fábio Silva não saiu do banco do Arsenal.

No fundo da tabela, o Luton falhou a fuga à zona de despromoção ao ser goleado pelo Brentford, em casa, por penalizador 5-1, continuando assim a um ponto da salvação, neste momento protagonizada pelo Nottingham Forest, do português Nuno Espírito Santo, que tem 26 pontos e que no domingo pode ganhar maior folga na visita ao Everton.

O Brentford, que se adiantou com um ‘bis’ do congolês Yoane Wissa, ainda na primeira parte, é 14.º, com 35 pontos, já quase podendo celebrar a permanência.

O lanterna-vermelha Sheffield United recebeu o penúltimo, o Burnley, que se impôs por robustos 4-1, alimentando assim as suas esperanças, pois o Nottingham está, provisoriamente, a alcançáveis três pontos.