Suspensa desde o ‘longínquo’ dia de 8 de março, a I Liga portuguesa foi hoje retomada, seguindo um exigente protocolo sanitário, com imagens inéditas no futebol português: treinadores (e suplentes) de máscara, ausência de cumprimentos entre os jogadores — e alguma hesitação nos protagonistas, confrontados com a ‘nova normalidade’ — e um minuto de silêncio, cumprido em rigoroso distanciamento, num círculo no centro do relvado, em memória das vítimas da covid-19.

Nos primeiros 90 minutos da retoma da I Liga, o brasileiro Lucas Fernandes, num tiro irrepreensível, aos 49 minutos, marcou o golo que deu a vitória ao Portimonense frente à turma de Barcelos, o Gil Vicente. Na segunda partida do dia, aconteceria uma das surpresas: a derrota do FC Porto na deslocação a Famalicão. No regresso da competição, após quase três meses de paragem, devido à covid-19, os famalicenses marcaram por Fábio Martins (48) e Pedro Gonçalves (78), com os 'dragões' ainda a empatarem por Corona (74).

Confira as melhores imagens do regresso do futebol português.