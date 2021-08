O jogador do Sporting é um dos 14 convocados pelo técnico Mário Narciso para o torneio que vai decorrer entre 19 e 29 de agosto em Moscovo.

Na antevisão ao torneio, Von lembrou que estar numa competição como o Mundial é “o expoente máximo da carreira de um atleta” e também que Portugal “entra em qualquer jogo para ganhar”.

“Em 2019 fomos campeões e o nosso objetivo será ir para a Rússia renovar o título. Claro que pensando jogo a jogo e fase a fase, mas a ambição que todos têm, e o objetivo principal, é conquistar a taça”, assegurou.

Portugal, tricampeão do mundo (2001, 2015 e 2019), está inserido no Grupo D do Mundial, juntamente com Omã, Senegal e Uruguai.

O pivot de 26 anos referiu que já defrontou o Senegal e o Omã no Mundial de 2019, conquistado pelos portugueses, e destacou a “capacidade física” dos adversários, principalmente do Senegal.

“Estamos à espera de muita luta por parte destas seleções. Não são as mais fortes tecnicamente, mas fisicamente vão ser complicadas”, apontou.

Como as equipas mais fortes presentes na prova, o português aponta seleções como o Brasil, Rússia, Suíça, Bielorrússia ou Espanha.

A convocatória nacional conta com cinco jogadores que vão disputar um Campeonato do Mundo pela primeira vez, Pedro Mano, Fábio Costa, Pedro Marques, Rodrigo Pinhal e Miguel Pintado.

Para Von, um grupo deve ser composto por um misto de experiência e juventude, considerando que a equipa é “sólida” e que “vai dar cartas” no Mundial.

“Faltam dois jogadores muito importantes, o Jordan e o Rui Coimbra, mas teremos de ir com estes 14, tenho plena confiança em todos e vamos tentar conquistar os objetivos”, garantiu.

O jogador do Sporting acrescentou também que não definiu nenhuma meta a nível individual, salientando que o futebol de praia é uma modalidade coletiva e que “se a equipa jogar bem, todos também vão estar bem”.

“Não estou muito focado nisso [desempenho individual], estou focado na equipa e depois claro se sobressair individualmente é porque a equipa sobressaiu coletivamente”, atirou.

Portugal arranca a participação no Mundial a 20 de agosto, frente a Omã (17:00, em Lisboa), seguindo-se o Senegal, dois dias depois (18:30).

A ‘equipa das quinas’ fecha a fase de grupos ao defrontar o Uruguai, a 24 de agosto (17:00).

Os dois primeiros classificados de cada agrupamento apuram-se para os quartos de final do Mundial, que se disputam a 26 de agosto. Caso garanta a qualificação, Portugal vai enfrentar uma equipa do Grupo C.

As ‘meias’ serão disputadas a 28 de agosto e a final está agendada para 29 de agosto.