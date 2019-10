A AG ordinária, que decorreu à porta fechada no auditório do Estádio Municipal de Braga, servia para discussão e aprovação do resultado do exercício 2018/19 do clube, que foi positivo em 1,9 milhões de euros, e do orçamento para a presente época.

O Relatório e Contas da época passada foi aprovado, mas com uma nuance pouco habitual no clube bracarense: 84 sócios a favor e 85 abstenções (zero votos contra).

"Houve claramente um sentido de abstenção de um grupo muito bem delimitado e identificado que decidiu votar, não votando. Não houve nenhum pedido de esclarecimento, clarificação ou reserva em relação a nenhum dos itens apresentados, pelo que a direção achou que esse anormal procedimento por parte desse grupo, onde também se incluía o anterior candidato à presidência do clube António Pedro Peixoto, deveria ser melhor interpretado, pelo que solicitou a suspensão da AG por 10 minutos", explicou à Lusa o vice-presidente para a área financeira, Hernâni Portovedo.