Em Madrid e já depois de o francês Antoine Griezmann ter visto um golo anulado por fora de jogo, aos sete minutos o argentino Julián Alvarez deu o triunfo aos comandados do Diego Simeone, aos 55.

Com a oitava vitória seguida no campeonato — 14.ª em todas as competições –, o Atlético de Madrid passou a somar 44 pontos, mais um do que o Real Madrid e seis do que o FC Barcelona, com o Osasuna, que não vence há sete encontros, a seguir em 11.º, com 25.

Em Las Palmas, Fábio Silva podia ter dado vantagem à equipa da casa, que também teve Dário Essugo no ‘onze’, mas desperdiçou uma grande penalidade aos 56 minutos.

Já depois do falhanço do internacional português, Coba Gómez (70) e Borja Majoral (86) deram vantagem ao Getafe, reduzida pelo golo do belga Adnan Januzaj (88).

Com este resultado, o Getafe afastou-se dos lugares de despromoção e subiu a 15.º, com 19 pontos, uma posição abaixo do Las Palmas, que tem 22.