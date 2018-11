O Atlético de Madrid recuperou hoje de uma desvantagem de 2-1 para vencer em casa por 3-2 o Athletic Bilbau, para a 12.ª jornada da Liga espanhola de futebol, liderada pelo FC Barcelona, e ascendeu provisoriamente ao segundo lugar.

O Athletic esteve por duas vezes em vantagem, com golos de Inaki Williams, aos 36 e 64 minutos, contra um do ganês Thomas Partey, mas o Atlético de Madrid evitou o ‘escândalo’ já no perto do final do jogo, por Rodri Hernandez, aos 80, e pelo uruguaio Diego Godin, aos 90+1.

O português Gelson Martins entrou aos 56 minutos para o lugar de Francisco Montero e ainda participou na reviravolta do Atlético de Madrid, que ascendeu, provisoriamente, ao segundo lugar, com 23 pontos, mas mais um jogo do que Espanyol (terceiro, com 21) e Sevilha (quarto, com 20).

O Valência, dos portugueses Gonçalo Guedes e Rúben Vezo, o primeiro cedeu o lugar ao segundo aos 85 minutos, venceu por 1-0 em casa do Getafe, do compatriota Antunes, com um golo de Dani Parejo, aos 81 minutos, na conversão de uma grande penalidade.

Com este triunfo, o Valência ascendeu provisoriamente ao 14.º lugar, com 14 pontos, mas mais um jogo do que o Bétis (15.º, com 13), enquanto o Getafe desceu para 10.º, com 16, e pode ainda ser ultrapassado pelos adversários mais diretos.

O Valladolid, sétimo classificado, com 17 pontos, empatou em casa a 0-0 com o Eibar, do português Paulo Oliveira, que ocupa o 12.º posto, com 15, mas que pode ainda cair na tabela se os adversários diretos vencerem no domingo.