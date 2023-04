Momento fatídico do jogo para o Rayo Vallecano ocorreu entre o minuto 22 e 24, quando os ‘coclchoneros’ fizeram dois golos quase de ‘rajada’, pelo lateral direito argentino Nahuel Molina, e pelo lateral esquerdo Mário Hermoso, que hoje jogou a central, respetivamente.

O primeiro resultou de um passe perfeito para a desmarcação de Molina, para a área, com este a executar um remate fora do alcance do guarda-redes da casa, e o segundo de um pontapé de canto batido pelo internacional belga Yannick Carrasco para o interior da área, onde ninguém saltou mais alto do que Hermoso, para fazer o 2-0, de cabeça.

De nada valeu ao Rayo Vallecano ter mais posse bola, mais domínio do jogo, mais iniciativa atacante durante a primeira parte, uma vez que o Atlético de Madrid foi terrivelmente eficaz, e as coisas complicaram-se mais para a equipa da casa a partir do minuto 62, altura em que o central francês Florian Lejeune foi expulso, depois da intervenção do videoárbitro, que levou o juiz da partida a trocar um cartão amarelo pelo vermelho.

O Rayo Vallecano, mesmo em inferioridade numérica, ainda lograria marcar o golo de honra, aos 85 minutos, por Fran Garcia, mas o Atlético de Madrid tinha o jogo sob controlo.

Com estes três pontos, a equipa ‘colchonera’, aproveitando o deslize caseiro do Real Madrid, derrotado em casa pelo Villarreal, ficou a apenas dois pontos do seu rival, segundo classificado, a 12 pontos do FC Barcelona, que tem um jogo a menos.

Com efeito, a formação catalã recebe o Girona, na segunda-feira, e pode aumentar para 15 pontos o avanço sobre o segundo classificado, o Real Madrid, quando faltam 10 jornadas para o final do campeonato.

Noutra partida desta ronda, o Cadiz protagonizou uma surpresa ao vencer o Betis, no Benito Villamarín, por 2-0, com golos do médio Ruben Alcarraz, de penálti, e do avançado Chris Ramos, aos 53 e 59 minutos, com o internacional português William Carvalho no ‘onze’ da equipa da casa, mas substituído aos 65, pelo veterano Joaquín.

De assinalar que a equipa do Betis terminou a partida com menos dois jogadores, devido às expulsões de Sérgio Canales, aos 38 minutos, e de Ruibal, aos 60.

O Betis desperdiçou assim a oportunidade de recuperar o quinto lugar, ao Villarreal, que segue com 47 pontos, mais dois do que o Bétis, sexto classificado.

Nos outros dois jogos de hoje, Valladolid e Maiorca empataram 3-3, enquanto o Almeria bateu o Valência, por 2-1, e atirou com a equipa valenciana para um lugar de despromoção, 18.º, com 27 pontos.

Os médios lusos Samuel Costa e André Almeida jogaram os 90 minutos, o primeiro pela equipa da casa, e o segundo pelo Valência.