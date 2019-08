“O Marítimo tem jogadores rápidos na frente e uma boa organização defensiva. Fez um bom jogo contra o Sporting [empatou 1-1 na jornada inaugural do campeonato] e vem motivado, mas jogamos em casa e queremos ganhar pontos. Como dizia o meu amigo Quinito, vai ser um jogo entretido”, adiantou o técnico, na conferência de antevisão ao jogo, realizada no Estádio do CD Aves.

Apesar do desaire na abertura da I Liga frente ao Boavista (2-1) e do afastamento da fase de grupos da Taça da Liga aos ‘pés’ do Gil Vicente (3-2), Augusto Inácio quer dar continuidade à “imagem muito boa” demonstrada no Bessa, acreditando no reencontro imediato dos avenses com os êxitos.

“O Aves jogou melhor do que aquilo que eu esperava no Bessa. Fiquei encantado com a exibição personalizada na segunda parte, mas não somámos pontos e ficámos frustrados com o resultado. A evolução está a ser positiva na construção do jogo, no desenvolvimento das jogadas, no rigor tático e agora temos de transportar isso para os pontos, que trazem a confiança que os jogadores precisam”, analisou.

Augusto Inácio admitiu que o conjunto de Santo Tirso estará “fisicamente mais equilibrado”, enquanto aguarda por reforços que finalizem a reconstrução do plantel para a nova temporada.

“Continuam a faltar dois atletas, mas isso não será desculpa. Houve alguns atrasos, porque queremos soluções para o Aves e não para o Inácio. Estamos a semear no primeiro ano para que no futuro o Aves possa ser dono e senhor dos seus negócios”, explicou.

No historial dos dez confrontos entre os dois emblemas para a I Liga, os avenses nunca venceram a formação maritimista em casa (quatro empates e uma derrota) e só por uma ocasião mantiveram a baliza a zeros.

O Desportivo das Aves, um dos 12.ºs posicionados, ainda sem pontuar, recebe o Marítimo, que integra o grupo dos sextos classificados, com um ponto, no domingo, às 16:00, no Estádio do CD Aves, no concelho de Santo Tirso.