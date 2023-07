A Austrália, com um total de 25 medalhas, 13 de ouro, dominou as competições de natação pura nos Mundiais de desportos aquáticos, que hoje terminaram em Fukuoka, no Japão, onde Portugal chegou à prata com .

Em solo nipónico, a natação australiana tomou 'conta' da modalidade, alcançando também cinco novos recordes mundiais, enquanto os Estados Unidos voltaram a somar mais medalhas, com 38, embora apenas sete de ouro. A nível individual, o francês Léon Marchand, de 21 anos, foi a grande 'estrela' com três medalhas de ouro e um novo recorde mundial nos 400 metros estilos, o único que restava ao lendário norte-americano MichaeDiogo Ribeirol Phelps. A australiana Kaylee McKeown, com o ouro nos 50, 100 e 200 metros costas) foi outro dos destaques, assim como o chinês Haiyang Qin, que conquistou os 50, 100 e 200 metros bruços, o último com novo recorde mundial. Portugal despede-se do Japão com a inédita medalha de prata de Diogo Ribeiro nos 50 metros mariposa, e também novo recorde nacional (22,80 segundos), mas a participação nacional também atingiu outros objetivos. João Costa fez novo melhor tempo nacional nos 100 metros costas (53.71 segundos), registo que também valeu o apuramento para os próximos Jogos Olímpicos, que vão decorrer em Paris, em 2024. Novo recorde, que durava desde 2012, ficou igualmente estabelecido na estafeta de 4×100 metros estilos, com João Costa, Gabriel Lopes, Diogo Ribeiro e Miguel Nascimento a registarem um inédito 3.35,63 minutos.