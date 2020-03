A Autoridade Tributária está a fazer buscas na manhã desta quarta-feira às SAD's (Sociedades Anónimas Desportivas) dos três grandes, avança o 'Correio da Manhã'. Segundo o canal, são mais de duas centenas de inspetores, acompanhados pela GNR e por procuradores do DCIAP, que estão a recolher informações sobre contratos com jogadores e o pagamento de comissões a agentes desportivos.

Segundo o 'Correio da Manhã', as buscas arrancaram perto das 08:15 desta quarta-feira no Estádio da Luz. Entretanto, segundo a mesma fonte, quer no Estádio de Alvalade como no Estádio do Dragão já estão buscas a decorrer. Estando já militares da GNR presentes na casa do agente Jorge Mendes, no Porto, assim como na sede da Gestifute.

São mais de meia centena de buscas às sete maiores SAD's da 1.ª Liga, onde se incluem, segundo a revista 'Sábado', buscas ao SC Braga, Guimarães, Marítimo, Estoril, Portimonense e outros clubes. O 'Público' indica que as buscas estão a ser lideradas pelo juiz Carlos Alexandre.

Para além dos clubes, a revista explica que "a operação de apreensão de documentos, digitais e em papel", que estarão ligados a negócios de jogadores, estende-se também ao escritório de Carlos Osório de Castro, advogado de Cristiano Ronaldo e do empresário Jorge Mendes.

Já no início do mês passado, a 'Sábado' revelava que os processos agora em causa “visam os contratos relativos aos direitos económicos de jogadores de futebol profissional”, tal como “os contratos de direitos de imagem, de atribuição de prémios de assinatura e pagamentos de comissões a terceiros pela intermediação na contratação ou na renovação dos contratos de trabalho dos atletas”.

A revista adianta ainda que também as casas de Pinto da Costa (FC Porto), Luís Filipe Vieira (SL Benfica), Frederico Varandas (Sporting CP), António Salvador (SC Braga), e dos jogadores Iker Casillas, Jackson Martinez, Maxi Pereira, Danilo Pereira são outros dos alvos nos processos.

Segundo o 'Correio da Manhã', a investigação começou há cinco anos, em 2015, e contou já com a colaboração das autoridades fiscais espanholas, francesas e inglesas. A TVI acrescenta ainda que para já não há detidos, e indica que em causa estão valores relacionados com transferências de jogadores.

A 'Sábado' afirma também que as revelações feitas por Rui Pinto, no caso Football Leaks, estão a ser úteis para esta investigação. A revista indica que na investigação a suspeita principal é a de que “clubes, sociedades anónimas desportivas, administradores, jogadores, treinadores, diretores desportivos, agentes e advogados recorreram a alegados documentos contabilísticos fictícios para empolar custos”.