Inácio, que tinha perdido a Supertaça Catarinense 2020 no seu primeiro jogo oficial no novo clube, entrou no campeonato do estado de Santa Catarina com um empate, defrontando na próxima jornada o Marcilio Dias.

Já o Flamengo, ainda sem Jorge Jesus no banco e com a maioria do plantel ausente, venceu na deslocação ao Vasco da Gama por 1-0, com um golo apontando por Lucas Silva aos 28 minutos, em jogo da segunda jornada do Campeonato Carioca.