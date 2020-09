“Assinei por cinco anos, é um bom salto na minha carreira”, afirmou Darwin Núñez, de 21 anos, ao jornal La Voz e à estação de rádio Cadena SER, depois de se despedir do Almería, que disse “levar para sempre no coração”.

O jogador uruguaio, autor de 16 golos em 32 jogos na edição 2019/20 da segunda divisão espanhola, poderá custar ao Benfica cerca de 25 milhões de euros, segundo o diário espanhol Marca, passando a ser mais elevada contratação da história do clube.

De acordo com o diário espanhol “o Almería e o Benfica chegaram a acordo”, depois de negociações que duraram “várias semanas”, e após os ‘encarnados’ não terem conseguido o também avançado uruguaio Edinson Cavani, de 33 anos.

Darwin Núñez ainda seguiu para estádio de pré-temporada do Almería, em Marbella, mas regressou à cidade andaluza para acertar o acordo com o Benfica, ainda de acordo com a Marca.

Segundo o mesmo diário, o acordo foi acertado na manhã de hoje no Estádio dos Jogos do Mediterrâneo, onde os ‘encarnados’ estiveram representados, entre outros elementos, por Rui Costa.