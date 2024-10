Depois de os ‘axadrezados’ terem sido afastados da Taça de Portugal, pelo Varzim, da Liga 3, Cristiano Bacci garantiu que os jogadores vão dar uma resposta positiva perante os seus adeptos, mas, apesar disso, revelou-se consciente das dificuldades.

“O Moreirense é uma equipa experiente, com muitos jogadores que já estavam no plantel na época passada, e que fizeram um grande campeonato. São uma equipa já com rotinas, apesar de terem começado esta temporada com outro treinador. Por isso, espero um jogo difícil, tal como têm sido os anteriores”, referiu o italiano, em conferência de imprensa de antevisão da partida.

O técnico da formação boavisteira esclareceu, no entanto, que, apesar da surpreendente eliminação da Taça de Portugal, os níveis de confiança dos jogadores estão intactos.

“Fomos eliminados, mas a confiança dos jogadores será a mesma. Todos os jogadores já mostraram no treino, tanto no passado como nesta semana, que o trabalho estará sempre focado no próximo jogo. O alvo estará sempre no próximo adversário e foi isso que aconteceu esta semana. Vimos de uma derrota, mas os jogadores querem mostrar que foi só uma falha”, reforçou ainda.

Bacci revelou ainda que a “confiança” na primeira vitória em casa é muita, focando-se no trabalho que os jogadores do Boavista realizaram ao longo da semana.

“Claro que espero que no sábado seja a primeira vitória em casa. Nós trabalhamos para ganhar todos os jogos. O Moreirense é uma equipa que, mesmo nas derrotas, criou muitos problemas aos adversários. É uma equipa que gosta de jogar e assume o jogo. Nós sabemos isso, mas sabemos que temos possibilidades de ganhar o jogo”, acrescentou.

O técnico acredita também que “é uma questão mental” o que falta ao Boavista para se conseguir apresentar na melhor versão.

“Nós preparamos todos os jogos para sermos ativos desde o primeiro minuto. Às vezes dá, outras não. Às vezes, os adversários também se conseguem superiorizar, mas o importante é como os jogos acabam e não como começam. Temos de melhorar nesse aspeto, sem dúvida, mas a equipa tem-se mostrado capaz de ter uma reação positiva”, concluiu.

O Boavista, 14.º classificado com seis pontos, recebe o Moreirense, oitavo com oito, no sábado, às 18:00, em jogo da nona jornada da I Liga de futebol, que vai ser arbitrada por André Narciso, da associação de Setúbal.