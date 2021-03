Vencedor: A lenda do «The Godfather»

Parece saído de uma série televisiva de mafiosos e é por isso que ganhou a alcunha de «The Godfather», mas Pat Riley não precisou de entrar armado nas instalações dos Houston Rockets para fazer um dos roubos da «trade deadline». Bastou aguardar pelos últimos minutos do prazo limite para trocas, esperar pelo desespero dos texanos e, com um telefonema, sacar Victor Oladipo.

Os rumores que chegavam de Tampa diziam que Kyle Lowry preferia rumar a Philadelphia e Riley accionou o plano B, conseguindo Oladipo sem ter de abdicar de Duncan Robinson, que era pedido pelo conjunto de Houston. Em vez do "atirador", os Heat deram apenas um pacote que incluiu Avery Bradley, que tem estado lesionado e é candidato a «buyout», o extremo/poste Kelly Olynyk, que até já tinha um substituto no também contratado Nemanja Bjelica, e o direito a trocar uma escolha de draft, que nem sequer deve ser necessária.

Se Oladipo, que está no último ano de contrato, estiver em boas condições físicas e comprometido com os Heat — Jimmy Butler tratará desta última parte —, a formação treinada por Erik Spoelstra tem tudo para voltar a ir longe nos playoffs, mesmo numa conferência Este que conta com Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers e Milwaukee Bucks. E ainda pode chegar LaMarcus Aldridge, que negociou um «buyout» com os San Antonio Spurs.

Derrotado: Barbeiros de Houston

James Harden forçou a saída dos Houston Rockets, no início da época, e os texanos fizeram-lhe a vontade em meados de janeiro. Em pouco mais de dois meses, o "barbudo" foi transformado em quatro escolhas de primeira ronda do draft, o direito de trocar cinco escolhas de primeira ronda, vinte jogos de Victor Oladipo, e Avery Bradley, Kelly Olynyk, Dante Exum e Rodions Kurucs, entretanto enviado para Milwaukee juntamente com P.J. Tucker.

O retorno pelo candidato a MVP que tem brilhado nos Brooklyn Nets é quase nulo, até porque não há garantias de que as escolhas de draft resultem em bons jogadores. Podiam ter trocado Harden por Ben Simmons, dos Philadelphia 76ers. Podiam ter mantido Caris LeVert e Jarrett Allen. Quiseram Olapido. Com 21 derrotas nos últimos 22 jogos e sem retorno pelo extremo que viajou para Miami, resta aos Rockets continuar a desenvolver jovens como Christian Wood, Kevin Porter Jr. e Jae'Sean Tate. Depois de 19 anos como adjunto, Stephen Silas merecia melhor sorte na sua estreia como treinador principal, mas os barbeiros locais também devem ressentir-se deste «trade deadline», porque consta que Olynyk não corta o cabelo desde que, na universidade de Gonzaga, achou boa ideia imitar o estilo de Sergio Ramos, futebolista do Real Madrid. No entanto, o prejuízo não será tão grande como o dos bares de strip desde que James Harden trocou Houston por Brooklyn.

Vencedor: Benny the Bull

A mascote dos Chicago Bulls não festeja uma ida aos playoffs desde a época 2016/17 e, depois deste «trade deadline», ganha legítimas aspirações de voltar a tentar lançamentos de costas do meio campo na fase a eliminar da temporada. O vice-presidente de operações dos Bulls, o lituano Artūras Karnišovas, foi o primeiro a aproveitar o bar aberto dos Orlando Magic e capitalizou o poste Nikola Vučević, que está a atravessar a melhor época da carreira com médias de 24.5 pontos, 11.8 ressaltos, 3.8 assistências e uma eficácia de 40.6% nos lançamentos de três pontos. O montenegrino promete fazer uma boa dupla com Zach LaVine, All-Star pela primeira vez este ano, mas a profundidade do plantel à disposição de Billy Donovan também ganhou com as adições de Daniel Theis, Al-Farouq Aminu, Troy Brown Jr. e Javonte Green.

Karnišovas garante que os Bulls não vão passar por novo processo de reconstrução, pelo que o objetivo é reforçar o núcleo de jogadores já existente, desenvolver os mais jovens, criar uma equipa competitiva, marcar presença nos playoffs e tornar o histórico conjunto da cidade do vento mais atrativo para jogadores livres no final da temporada. Só ficou a faltar um base para empurrar Tomáš Satoranský e Coby White para o banco de suplentes. Lonzo Bull — perdão, Ball — seria esse base, mas não houve negócio, pelo menos para já.

Derrotado: Físico-química californiana

As lesões das superestrelas LeBron James e Anthony Davis, aliadas à queda na classificação do Oeste e à sensação de desilusão provocada pelos desempenhos dos postes Marc Gasol e Montrezl Harrell, obrigaram os Los Angeles Lakers a carregar no botão de pânico e a colocar vários jogadores do plantel disponíveis para trocas no fecho do mercado. Dennis Schröder, Kentavious Caldwell-Pope, Talen Horton-Tucker e o próprio Harrell foram alvo de muitos rumores e o efeito que isso terá na química do balneário ainda está por determinar. Mas a saúde também não abunda. Para já, e desde que o «King» se lesionou, os Lakers somaram três derrotas consecutivas e caíram para o 4.º lugar da tabela classificativa do Oeste, a apenas seis derrotas de distância do 10.º lugar, o último que dá acesso ao torneio play-in. AD está, nas palavras do treinador Frank Vogel, ainda longe de regressar e LeBron poderá ficar de fora durante mais de um mês. Os adeptos da «purple and gold» tremem como varas da cor dos arquirrivais Boston Celtics e assim continuarão enquanto o elenco secundário dos campeões tiver de suar as estopinhas para segurar as pontas até ao regresso da dupla que liderou os Lakers ao 17.º título da organização, na "bolha" de Orlando.

Vencedor: Memes de Joaquin Phoenix a interpretar o Joker

A par de Oladipo, Aaron Gordon foi o outro principal nome a mudar de equipa nas últimas 24 horas. O extremo reforça os Denver Nuggets e oferece versatilidade nos dois lados do campo. Se no ataque, é mais uma ameaça a juntar a Nikola Jokić, Jamal Murray e Michael Porter Jr., na defesa, acrescenta capacidade de limitar extremos grandes — para ganhar no Oeste, será preciso bater os Lakers de LeBron James e Anthony Davis e/ou os Clippers de Kawhi Leonard e Paul George —, que foi algo que a formação do Colorado perdeu com as saídas de Jerami Grant e Torrey Craig.

O preço para receber Gordon parece alto, mas Gary Harris tem estado lesionado durante grandes períodos da carreira, R.J. Hampton é um «rookie» com potencial mas ainda com o seu valor por provar a este nível e até a escolha de primeira ronda que seguiu no negócio é protegida. Antes ainda, os Nuggets contrataram o poste JaVale McGee aos Cleveland Cavaliers e, mais do que reforçarem a sua rotação interior, impediram que o GOAT do «Shaqtin' a fool» rumasse a um dos candidatos ao título que procuram um jogador interior com as características de McGee, como os Brooklyn Nets ou os Los Angeles Lakers. Com as adições de Gordon e McGee, aumentam as probabilidades dos Nuggets atacarem o topo da classificação do Oeste e, por consequência, sobem as hipóteses do "Joker" ganhar a corrida pelo prémio de MVP.

Derrotado: A dieta de Lou Williams

O 3x Sixth Man of the Year regressa ao estado natal da Georgia e aos Atlanta Hawks, onde jogou entre 2012 e 2014, numa troca que levou Rajon Rondo para os Los Angeles Clippers. Lou Will chega aos Hawks para ser mais um marcador de pontos a sair do banco e ajudar a equipa de Trae Young a entrar nos playoffs, mas quem poderá perder com este ingresso de Williams na equipa treinada por Nate McMillan é a dieta do veterano, uma vez que ficou célebre a fuga da "bolha" de Orlando, durante os playoffs do ano passado, para visitar o clube de strip Magic City, em Atlanta, para ir buscar asas de frango. O restaurante do Magic City é o preferido do "atirador", que até tem um prato de «Lemon Pepper Wings» com o seu nome, e já se fazem apostas sobre os quilos que Lou Williams vai somar até ao final da temporada.

Vencedor: Os adeptos dos Celtics que não seguiram o conselho de Evan Fournier

A alcunha de Evan Fournier é "Don't Google". Antes de continuarem a ler, recomendo que não pesquisem mesmo o apelido do francês. Quando foi anunciada a troca de Fournier dos Orlando Magic para os Boston Celtics por duas escolhas de draft de segunda ronda, o atleta apresentou-se na sua conta de Twitter, sugerindo aos adeptos dos verdes para "googlarem" o seu último nome. Era uma partida e, portanto, se estiverem a ler isto, não "googlem". Mesmo. É muito mais importante lembrar que Fournier vem preencher a lacuna deixada pela saída de Gordon Hayward para os Charlotte Hornets, embora isso não faça dos Celtics mais candidatos do que já eram, do que propriamente dizer-vos que vão ficar duas noites sem dormir se pesquisarem o nome do gaulês no Google. A sério, esqueçam essa ideia e sigam com a vossa vida. Eu avisei.