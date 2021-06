O Barcelona e o jogador "chegaram a um acordo para a sua contratação, assim que seu contrato com o Olympique de Lyon terminar", disse o Barça em comunicado.

"O jogador vai assinar um contrato até ao final da temporada 2022/2023", acrescentou o clube.

O jogador vai seguir assim rumo a Espanha, depois de ter passado pelo PSV Eindhoven, Manchester United e Lyon, clube do qual se desvincula no final da época a custo zero.

Atualmente, o internacional holandês, de 27 anos, está ao serviço da seleção dos Países Baixos no Euro2020.