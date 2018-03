A escolha da Jogadora Maia Valiosa (MPV) da final recaiu na brasileira Raphaela Monteiro, a basquetebolista mais categorizada da União Sportiva e do duelo, ao registar 24 pontos e 12 ressaltos.

Bom início de partida do Vagos, com o seu jogo exterior mais fluído e eficaz, a permitir liderar a contenda durante o primeiro período, até porque a equipa açoriana se revelou muito desastrada no controlo da posse de bola, tento cometido oito ?turnovers' (perdas de bola sem lançamento) nos primeiros dez minutos de jogo.

Mas a União Sportiva reagiu muito bem e deu a volta à partida nos derradeiros cinco minutos do segundo período, momento em que logrou um parcial de 9-0 e atingiu o intervalo em vantagem (29-26). O Vagos 'colapsou' momentaneamente, tendo apenas convertido sete pontos nesta fase do embate.

A equipa açoriana geriu bem a melhor qualidade do seu jogo interior, aspeto em que se voltou a destacar a dupla de brasileiras formada por Letícia Rodrigues e Raphaella Monteiro.

O AD Vagos reentrou melhor no encontro, optou por um sistema defensivo 'zona pressing' e baralhou as ações atacantes da União Sportiva, equipa que esteve particularmente desastrada nos lançamentos triplos - apenas um marcado em 11 tentativas.

E o Vagos acabou por garantir o seu êxito com mais um lançamento triplo anotado por Daniela Domingues a um minuto do final da contenda, lançamento que 'sentenciou' a final.

Jogo realizado no Pavilhão Multidesportos Mário Mexia, em Coimbra.

AD Vagos - União Sportiva: 54-50.

Ao intervalo: 26-29.

Sob arbitragem de Sónia Teixeira e Daniel Oliveira, as equipas alinharam e marcaram:

- AD Vagos (54): Inês Faustino (10), Daniela Domingues (11), Inês Pinto (2), Erin Chambers (2) e Khadijah Whittington (12). Jogaram ainda: Joana Canastra (14), Ana Teixeira (3), Maria Carvalho e Daniela Jesus.

Treinador: João Janeiro.

- União Sportiva (50): Felicité Mendes (4), Jaterra Bonds (2), Sara Djassi (9), Letícia Rodrigues (10) e Raphaella Silva (24). Jogaram ainda: Áurea Mendes (1) e Maria Ferreira.

Treinador: Ricardo Botelho.

Marcha do marcador: 19-14 (10 minutos), 26-29 (20), 47-39 (30) e 54-50 (final do jogo).

Assistência: cerca de 1.100 espetadores.