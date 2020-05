“O Sport Lisboa e Benfica anuncia que o poste norte-americano Gary McGhee não irá continuar o seu percurso desportivo na equipa sénior de basquetebol. O clube agradece o contributo dado pelo basquetebolista durante a temporada 2019/20, desejando-lhe as melhores felicidades para o seu futuro”, refere o Benfica.

McGhee, de 31 anos, chegou ao Benfica no arranque desta época, depois de dois anos na Grécia, tendo registado uma média de 7,7 pontos nos 39 jogos oficiais em que alinhou pelas ‘águias’.

Em Portugal, as competições de basquetebol foram canceladas sem atribuição de título, em 29 de abril, devido à pandemia de covid-19, tal como sucedeu com futsal, hóquei em patins, andebol e voleibol.

Quando faltavam quatro jornadas para o final da fase regular do campeonato de basquetebol, o Benfica ocupava o segundo lugar da classificação, com menos um ponto do que o líder Sporting.