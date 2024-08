“O Sporting deu-me a oportunidade de ingressar num clube que luta por títulos e eu sou um jogador que gosta de lutar por esses objetivos. Estar aqui é muito bom e motivador para mim”, destacou o base/extremo, de 28 anos e 1,93 metros.

Sérgio Silva, que cumpriu parte da sua formação no Benfica, chega ao Sporting após ter cessado a ligação contratual com os ‘encarnados’, marcada pela conquista de três campeonatos, uma Taça de Portugal, duas taças Hugo dos Santos e uma Supertaça.

Na sua apresentação como reforço ‘leonino’, Sérgio Silva afirmou estar “muito feliz” pelo novo desafio e totalmente alinhado com os objetivos do renovado projeto para a modalidade, tendo traçado as primeiras impressões de ‘leão’ ao peito.

“Tem sido bom. Temos trabalhado bem e intensamente, introduzindo já alguns conceitos e [Luís Magalhães] é realmente um treinador que impõe respeito pelo palmarés que tem. Estamos a trabalhar de forma a poder trazer títulos para o Sporting”, realçou.

Desafiado a traçar o seu perfil enquanto base/extremo, o internacional luso, que fez toda a sua carreira em Portugal, definiu-se como um jogador, acima de tudo, “altruísta”.

Face à experiência acumulada em passagens por emblemas como Barreirense, Terceira, Lusitânia, Imortal e Benfica, o jogador considera que essa pode ser também “uma mais-valia” no novo plantel dos ‘leões’.

“Conheço bem o campeonato, todas as equipas da Liga e posso ajudar com essa experiência”, explicou o novo reforço do Sporting, acrescentando que a equipa “está montada para voltar a trazer títulos”.