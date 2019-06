O dirigente, que ouviu a opinião dos adeptos presentes na sala, deu o seu ponto de vista em relação à importância da continuidade da equipa no Estádio Nacional, onde, atualmente, possui melhores condições do que as do Estádio do Restelo.

"O Restelo é um estádio magnífico, tem uma qualidade de construção excecional. Temos de respeitar quem o construiu e teve a responsabilidade de levar essa obra avante. O Restelo não é um estádio que sirva cabalmente as necessidades do Belenenses e como o futebol é hoje", afirmou.

Para Rui Pedro Soares, a equipa profissional desfruta atualmente de maior serenidade, situação que, aliada às condições existentes de treino, permite ao Belenenses pensar noutros voos.

"A equipa profissional do Belenenses teve mais tranquilidade para trabalhar que nos três anos anteriores. A questão do estádio também é determinante. Fomos capazes de contratar grandes jogadores. Na próxima época, vamos ter um plantel mais forte e mais competitivo. No próximo ciclo de quatro anos queremos estar nos seis primeiros lugares", afirmou.

No capítulo financeiro, Rui Pedro Soares relembrou que quando se tornou acionista maioritário da SAD as dívidas ascendiam a quatro milhões de euros e hoje, passados seis anos, esse valor foi amortizado em 75 por cento, rondando agora um milhão de euros.