A formação ‘azul’ necessitava de vencer para aspirar a uma vaga no ‘play-off’ de manutenção.

O ‘nulo’ no terreno do Arouca, que termina a competição no 15.º lugar, com 31 pontos, deixa o Belenenses SAD no 18.º e último lugar, com 26, a dois do Tondela, em 17.º, e igualmente despromovido, após empatar 2-2 na receção ao Boavista.

A formação finalista da Taça de Portugal, que disputava a I Liga desde 2015/16, esteve duas vezes em vantagem, com golos de Sagnan, aos 41, e João Pedro, aos 77, mas os ‘axadrezados’ empataram em ambas as ocasiões, por Kenji Gorré, aos 51, e Yusupha, aos 86.

Em 16.º, a equipa de Moreira de Cónegos e que vai disputar a permanência com o terceiro classificado do segundo escalão, após ter goleado o Vizela, por 4-1.

Com a formação vizelense em inferioridade numérica desde os três minutos, por expulsão de Ivanildo, o Moreirense chegou à goleada com golos de Sori Mané, aos oito, Artur Jorge, aos 16, Derik, aos 30, e Yan Matheus, aos 66, mantendo-se na luta pela 13.ª presença no principal escalão, que disputou pelo oitavo ano seguido, enquanto Marcos Paulo reduziu para os vizelenses, aos 90+3.

O Vizela terminou a segunda temporada na I Liga no 14.º lugar, com 33 pontos.