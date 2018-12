O Belenenses somou hoje a segunda vitória seguida na I Liga portuguesa de futebol, ao derrotar o Desportivo de Chaves, último classificado, por 1-0, em jogo da 12.ª jornada.

Um golo de Licá, aos 40 minutos, garantiu o quarto triunfo aos ‘azuis’, que sobem provisoriamente ao sétimo lugar, com 18 pontos, à frente do Vitória de Setúbal (17), que recebe hoje o Benfica, e do Moreirense (16), que joga no domingo com o Santa Clara.

O Desportivo de Chaves averbou a sexta derrota seguida e vai permanecer no último lugar com sete pontos, menos dois do que Feirense, Boavista e Tondela, que ainda não jogaram nesta ronda.