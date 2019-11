Após assembleia-geral da SAD do Belenenses, realizada na terça-feira, Rui Pedro Soares apresentou o relatório e contas relativo à temporada 2018/19, a primeira desde o litígio entre as duas entidades, que levou à ‘transferência’ da equipa de futebol profissional do estádio do Restelo para o Estádio Nacional, em Oeiras.

Os estatutos da sociedade anónima desportiva (SAD) preveem um conjunto de poderes especiais para o Clube de Futebol ‘Os Belenenses’, que Rui Pedro Soares explicou serem “muito mais amplos do que os previstos na lei”, e a alteração desses estatutos só é possível com o voto favorável do clube do Restelo.

Rui Pedro Soares explicou que a Codecity Sports Management, acionista maioritária do capital da SAD, “apresentou uma proposta de alteração de estatutos”, para que os direitos especiais do Clube de Futebol ‘Os Belenenses’ fossem apenas “os que estão previstos na lei”.

Contudo, o clube, presidido por Patrick Morais de Carvalho, vetou a alteração, o que Rui Pedro Soares considerou uma possível “alteração de posicionamento”, depois do anúncio da venda dos 10% de participação que o clube detém na SAD.