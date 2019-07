Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os ‘encarnados’ informam que adquiriram “a totalidade dos direitos do jogador”, de 24 anos, tendo ambas as partes celebrado “um contrato de trabalho desportivo por cinco épocas”.

De acordo com os campeões nacionais, o avançado, que nas duas últimas épocas esteve emprestado pelo Real Madrid ao Rayo Vallecano, fica com uma cláusula de rescisão 100 ME.

Raúl de Tomás fez toda a formação no Real Madrid, que o emprestou ao Córdoba e ao Valladolid, em 2015/16 e 2016/17, respetivamente.

Os ‘merengues’ voltariam a ceder o avançado nas duas últimas temporadas, ambas ao Rayo Vallecano, sendo que na primeira De Tomás contribuiu com 24 golos e ajudou o clube dos arredores de Madrid a regressar à Liga espanhola.

Já na época transata, os 14 golos que anotou pelo Rayo revelaram-se insuficientes para que o emblema de Vallecas se mantivesse na divisão principal.