Dos 38 inscritos, 14 pertencem à Lista B, entre os quais o guarda-redes belga Svilar, o lateral esquerdo Nuno Tavares e o avançado Jota.

Entre os eleitos, constam também Gedson Fernandes, a recuperar de uma operação que ainda não lhe permitiu jogar em 2019/20, ou Chiquinho, que se lesionou com alguma gravidade na receção ao FC Porto, para a I Liga.

O Benfica, que cumpre a 10.ª participação consecutiva na fase de grupos, foi sorteado no Grupo G, juntamente com os russos do Zenit, os franceses do Lyon e os alemães do Leipzig.

Os ‘encarnados’ estreiam-se em 17 de setembro, na receção aos germânicos, deslocam-se, em 02 de outubro, à Rússia, e, depois, cumprem os dois encontros com os gauleses, em 23 de outubro, na Luz, e em 05 de novembro, em França.

Nas duas últimas rondas, o ‘onze’ de Bruno Lage desloca-se a Leipzig, em 27 de novembro, para, em 10 de dezembro, fechar a participação no agrupamento em casa, perante o Zenit.