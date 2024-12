O Benfica defronta os alemães do Bayern Munique, os argentinos do Boca Juniors e os neozelandeses do Auckland City no Mundial de clubes de 2025, ditou o sorteio hoje realizado em Miami, nos Estados Unidos.

A formação ‘encarnada’ estreia-se face aos sul-americanos, defronta depois o conjunto da Oceânia e fecha face aos germânicos. O Mundial de clubes, disputado por 32 clubes, divididos em oito grupos de quatro, com os dois primeiros a seguirem para os ‘oitavos’, realiza-se de 15 de junho a 13 de julho de 2025, com 63 jogos em 12 estádios de 11 cidades dos Estados Unidos.