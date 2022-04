"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, em cumprimento do disposto no artigo 248º do Código dos Valores Mobiliários, informa que estão a decorrer negociações e existe um princípio de acordo para a contratação do treinador Roger Schmidt, a qual ainda não se encontra formalizada", pode ler-se no comunicado da CMVM.

O comunicado surge depois de a imprensa desportiva anunciar que a contratação de Roger Schmidt ficaria concluída hoje.

De acordo o Record, dois representantes do Benfica viajaram hoje para solo alemão para limar as arestas de um acordo que se prevê de dois anos, mais um de opção.

Roger Schmidt, de 55 anos, está em fim de contrato com os neerlandeses do PSV Eindhoven, que treina desde 2020/21, depois de ter comandado clubes como Beijing Guoan, Bayer Leverkusen, Salzburgo e Paderborn.

A equipa principal do Benfica é atualmente orientada por Nélson Veríssimo, que sucedeu a Jorge Jesus, em 28 de dezembro de 2021.